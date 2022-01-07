Неслучайная случайность. Адмирал раскрыл подробности инцидента с российской подлодкой в Атлантике
Российская субмарина случайно задела британский фрегат в Атлантике в 2020 году в ходе запланированной операции, заявил адмирал Вячеслав Попов в комментарии «Радиоточке НСН».
Подводная лодка ВМФ России и британский фрегат Northumberland в 2020 году столкнулись в Атлантическом океане в 200 милях к северу от Шотландии. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.
По данным издания, субмарина задела трос эхолокатора фрегата ВМС Великобритании, который отслеживал ее действия. Экипажу британского судна пришлось прервать задание и вернуться в порт для ремонта.
Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал подробности инцидента с участием российской подлодки и британского фрегата в Антлантике в 2020 году.
«Слово «столкновение» в этой ситуации неправильно употреблять. Наша подлодка приблизилась на опасное расстояние к британскому фрегату. У него есть выносной эхолокатор на тросе, длина которого может составлять несколько сотен метров, предназначенного, чтобы случать море. Подлодка своим корпусом задела этот буксировочный трос. Вот тут - случайность. Но, это произошло в рамках операции слежения. И это не случайность – обычная, стандартная операция в океане. Кто-то куда-то не доглядел - в результате подлодка приблизилась к британскому фрегату», - прокомментировал инцидент в Атлантическом океане адмирал.
По его словам, происшествие не было опасным.
«С точки зрения безопасности экипажей, ничего страшного не произошло. Трос эхолокатора очень длинный, он далеко от корпуса корабля», - пояснил военный моряк.
Ранее американская атомная подводная лодка Connecticut столкнулась в Южно-Китайском море с подводной горой, сообщает RT со ссылкой на портал Института ВМС США.
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