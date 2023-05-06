Вячеслав Гладков: При обстреле города Шебекино есть пострадавший

«В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительно информации, есть один пострадавший», - написал в своем Telegram-канале белгородский губернатор.

По информации Вячеслава Гладкова, глава городского округа Шебекино Владимир Жданов вместе с представителями оперативных служб выехали на место происшествия.

Глава региона пообещал сообщить новую информацию о инциденте позднее.

Ранее Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям (ГУ МЧС) по Белгородской области опровергло фейки, распространяемые в социальных сетях, об эвакуации населения в Белгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».