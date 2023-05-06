Вячеслав Гладков: При обстреле города Шебекино есть пострадавший

В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город Шебекино. По предварительным данным, один человек пострадал, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле двух сёл

«В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительно информации, есть один пострадавший», - написал в своем Telegram-канале белгородский губернатор.

По информации Вячеслава Гладкова, глава городского округа Шебекино Владимир Жданов вместе с представителями оперативных служб выехали на место происшествия.

Глава региона пообещал сообщить новую информацию о инциденте позднее.

Ранее Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям (ГУ МЧС) по Белгородской области опровергло фейки, распространяемые в социальных сетях, об эвакуации населения в Белгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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