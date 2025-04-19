Хинштейна освободили от поста в совете директоров «Почты России»

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна от должности члена совета директоров «Почты России». Распоряжение об этом опубликовано на портале правовой информации.

Новым членом совета директоров стал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Назначить... Гаврилова С.А. членом совета директоров акционерного общества "Почта России", освободив от указанной должности Хинштейна А.Е», - отмечается в распоряжении.

Ранее Александр Хинштейн получил Почетный знак директора Росгвардии.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Почта РоссииМихаил МишустинАлександр Хинштейн

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