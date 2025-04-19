Боксер Ковалев завершил карьеру победой над Манном

Бой прошел на турнире «IBA Pro 2» в Челябинске. Ковалев победил техническим нокаутом в седьмом раунде поединка в весовой категории до 90,76 кг. Россиянин отправил соперника в нокдаун, Манн был готов продолжить борьбу, но его секундант попросил об остановке боя.

Теперь на счету 42-летнего Сергея Ковалева 36 побед, в том числе 30 нокаутом, пять поражений и одна ничья.

Россиянин начал карьеру в 2009 году в США. Ковалеву удалось завоевать титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (в 2013-2016-м, 2017-2018-м, 2019 годах), Международной боксерской федерации (2014-2016 годы), Всемирной боксерской ассоциации (2014-2016-й). Спортсмен становился боксером года по версии изданий The Ring, WBO, Sports Illustrated и USA Today.

