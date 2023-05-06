В МЧС опровергли данные об эвакуации населения в Белгороде

Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям (ГУ МЧС) по Белгородской области опровергло фейки, распространяемые в социальных сетях, об эвакуации населения в Белгороде.

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«В социальных сетях массово распространяется ложная информация о том, что МЧС России проводит эвакуацию населения в областном центре.

Данная информация не соответствует действительности и является ложной», – говорится в Telegram-канале ведомства.

В региональном управлении подчеркнули, что целью информации является распространение паники среди жителей. В ведомстве призвали доверять информации, которая размещается только на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

Фейки появились на фоне информации о попытке украинской диверсионной группы ночью пройти через границу в Белгородской области - в районе Новой Таволжанки, которая подвергается обстрелам ВСУ, со стороны Волчанска. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

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