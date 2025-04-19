На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Камчатке. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Эпицентр... находился в акватории Тихого океана, в 101 километре северо-западнее села Никольское Алеутского муниципального округа», — указали в ведомстве.

По данным МЧС, подземные толчки ощущались в селе Никольское и поселке Усть-Камчатск, их сила составляла до 4 баллов.

Ранее землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировали у побережья северных Курил.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКамчаткаМЧС

Горячие новости

Все новости

партнеры