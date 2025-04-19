На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3
19 апреля 202503:55
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Камчатке. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«Эпицентр... находился в акватории Тихого океана, в 101 километре северо-западнее села Никольское Алеутского муниципального округа», — указали в ведомстве.
По данным МЧС, подземные толчки ощущались в селе Никольское и поселке Усть-Камчатск, их сила составляла до 4 баллов.
Ранее землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировали у побережья северных Курил.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru