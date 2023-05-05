Белгородский губернатор сообщил об обстреле двух сёл

Вооруженные силы Украины обстреляли два села в Белгородской области. Об очередном ударе сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что под обстрел попали населённые пункты Устинка и Черемошное Белгородского района.

По словам главы региона, из людей никто не пострадал. Осколками оказались посечены забор и три автомобиля в расположении сельскохозяйственного предприятия. Кроме того, повреждена линия электропередачи. Бригады аварийных и оперативных служб уже работают над устранением последствий удара.