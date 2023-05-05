Белгородский губернатор сообщил об обстреле двух сёл

Вооруженные силы Украины обстреляли два села в Белгородской области. Об очередном ударе сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что под обстрел попали населённые пункты Устинка и Черемошное Белгородского района.

По словам главы региона, из людей никто не пострадал. Осколками оказались посечены забор и три автомобиля в расположении сельскохозяйственного предприятия. Кроме того, повреждена линия электропередачи. Бригады аварийных и оперативных служб уже работают над устранением последствий удара.

Стало известно о двух погибших при обстреле Украиной поселка Суземка

Белгородская область периодически подвергается обстрелам с начала Россией спецоперации на Украине. В регионе действует желтый уровень террористической опасности, а также средний уровень реагирования.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 22 апреля Гладков сообщил об уничтожении бомбы ФАБ-500, которую уронил российский истребитель над Белгородом. Ещё одна потерянная бомба взорвалась после падения. Чудом обошлось без человеческих жертв.

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ФОТО: Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова
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