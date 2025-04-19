В Госдуму внесут законопроект о выплатах домохозяйкам

Законопроект о введении ежемесячных выплат для домохозяек планируют внести в Госдуму. Об этом рассказал автор инициативы, глава комитета по социальной политике Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.

Законопроект предлагает выплачивать занятым ведением домашнего хозяйства лицам прожиточный минимум, установленный в регионе. Для получения выплаты размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать двухкратного прожиточного минимума.

По словам Нилова, идея введения новой выплаты принадлежит основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, который поручал разработать инициативу. Создатели законопроекта ожидают заключения правительства, «так как потребуются расходы из федерального бюджета», и будут вносить документ в Думу. Нилов допустил, что заключение кабмина поступит после майских праздников.

Как отметил парламентарий, лица, занятые домашним хозяйством, соответствуют критериям нуждаемости.

«Но при этом именно занимаются домашним хозяйством, что можно подтвердить. Не просто дома сидит один человек без семьи и ничего не делает, работу не ищет», — подчеркнул Нилов.

Законопроект предлагает ввести повышенные пособия гражданам, которые занимаются связанной с ведением домашнего хозяйства деятельностью, и учитывать этот период в страховом пенсионном стаже.

Ранее стало известно, что депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, запрещающий деятельность коллекторов.

