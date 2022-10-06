Власти рассказали об условиях мобилизации военных пенсионеров
Военные пенсионеры могут быть мобилизованы в том случае, если их состояние здоровья отвечает критериям призыва. Так ответил на вопрос, почему в рамках частичной мобилизации не призывают подходящих по возрасту военных пенсионеров, запущенный правительством сайт «Объясняем.рф».
Авторы портала подчеркнули, что желающие добровольно участвовать в спецоперации могут самостоятельно явиться в военкомат.
Ранее Минцифры России опубликовало список из специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от частичной мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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