Власти рассказали об условиях мобилизации военных пенсионеров

Военные пенсионеры могут быть мобилизованы в том случае, если их состояние здоровья отвечает критериям призыва. Так ответил на вопрос, почему в рамках частичной мобилизации не призывают подходящих по возрасту военных пенсионеров, запущенный правительством сайт «Объясняем.рф».

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Авторы портала подчеркнули, что желающие добровольно участвовать в спецоперации могут самостоятельно явиться в военкомат.

Ранее Минцифры России опубликовало список из специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от частичной мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ВоенныеПенсионерыМобилизация
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