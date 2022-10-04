Карелия выполнила план по частичной мобилизации

Карелия выполнила задание по частичной мобилизации в регионе. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

На «Госуслугах» появилась форма для жалобы на нарушения по мобилизации

«Благодарю всех, кто проявил мужество и отправился к месту службы!», - написал он.

Парфенчиков отметил, что свою работу продолжают оперативная группа по рассмотрению жалоб и медкомиссии. Глава республики указал, что по результатам обращений некоторых граждан отправляют домой.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженные силы России с начала частичной мобилизации прибыли уже более 200 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Константин Михальчевский
ТЕГИ:МобилизацияКарелияРоссия
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