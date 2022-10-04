Карелия выполнила план по частичной мобилизации
Карелия выполнила задание по частичной мобилизации в регионе. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.
«Благодарю всех, кто проявил мужество и отправился к месту службы!», - написал он.
Парфенчиков отметил, что свою работу продолжают оперативная группа по рассмотрению жалоб и медкомиссии. Глава республики указал, что по результатам обращений некоторых граждан отправляют домой.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженные силы России с начала частичной мобилизации прибыли уже более 200 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru