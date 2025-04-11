ВСУ за сутки пять раз атаковали объекты российской энергетики

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО ночью нейтрализовали над территорией России 30 украинских беспилотников. 25 БПЛА ликвидировали в Курской области, пять дронов — в Белгородской.

2 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что российская сторона продолжает придерживаться моратория на удары по объектам энергетики на Украине, при этом Киев ответно так и не присоединился к данному мораторию.



