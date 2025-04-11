ВСУ за сутки пять раз атаковали объекты российской энергетики
Армия Украины за сутки нанесла пять ударов по объектам российской энергетики. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве утверждают, что ВСУ ударили по энергообъектам в Брянской, Курской, Запорожской областях и ЛНР.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО ночью нейтрализовали над территорией России 30 украинских беспилотников. 25 БПЛА ликвидировали в Курской области, пять дронов — в Белгородской.
2 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что российская сторона продолжает придерживаться моратория на удары по объектам энергетики на Украине, при этом Киев ответно так и не присоединился к данному мораторию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru