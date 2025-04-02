Песков заявил о соблюдении РФ моратория на удары по объектам энергетики Украины

Песков сообщил, что такая ситуация доводится до сведения Вашингтона, однако США пока никак не реагируют на это. Ранее министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки осуществили две атаки на объекты энергетической инфраструктуры России.

Дроны ударили по подстанции и энергообъекту в Курской области, из-за чего было частично нарушено электроснабжение. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Минобороны сообщило об ударе ВСУ 1 апреля по электроподстанциям в Запорожской и Белгородской областях.

