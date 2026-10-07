ВС России поразили судно, которое доставляло грузы для ВСУ в порт Одессы
Днем 7 октября Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, которые доставляют военные грузы. Подробностями поделились представители Минобороны РФ.
В результате ударов армия РФ поразила судно типа «сухогруз». Оно следовало с грузом для ВСУ в порт Одессы, уточнила пресс-служба оборонного ведомства.
Недавно писали, что ВС России «Геранями» ударили по одному из украинских дата-центров и логистическому объекту «Новая Почта».
Также в Минобороны РФ сообщили, что поразили Северный автотранспортный мост через реку Днепр в Киеве.
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