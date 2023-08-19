ВС РФ разгромили украинский отряд в 150 человек на левом берегу Днепра

Российские подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью 150 человек. Сражение завершилось на левом берегу Днепра , сообщили в Минобороны России 19 августа, в субботу.

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В ведомстве сообщили подробности операции. По данным военных, отряд ВСУ состоял в основном из наёмников, которым позволили высадитится на берег, а затем артиллерия ударила по разгружающимся лодкам.

«Артиллеристы осуществили комбинированное объёмное поражение целей снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями», – раскрыли подробности операции в Минобороны.

Украинских бойцов полностью зачистили. Российская сторона захватила десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасов, радиостанций и снаряжения.

Ранее украинский воинский эшелон с боеприпасами был уничтожен в районе разгрузки на станции Межевая Днепропетровской области в результате ракетного удара, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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ФОТО: РИА Новости
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