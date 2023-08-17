Российская армия уничтожила украинский воинский эшелон с боеприпасами
Украинский воинский эшелон с боеприпасами был уничтожен в районе разгрузки на станции Межевая Днепропетровской области в результате ракетного удара, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Южная», при помощи авиации и артиллерии, отразили четыре атаки украинской армии в районах населённых пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка ДНР.
Также в результате успешных наступательных действий штурмовые отряды ВС РФ улучшили положение по переднему краю.
«Потери противника на данном направлении за сутки составили до 310 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубица Д-20», - добавили в российском оборонном ведомстве.
Ранее в Financial Times заявили, что Украина срочно перемещает военную технику и личный состав Воздушных сил страны на фоне ударов российских войск по украинским военным объектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru