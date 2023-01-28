ВС РФ поразили 86 подразделений ВСУ на огневых позициях за сутки

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов «Газпромбанк Инвестиции» СМИ: подросток устроил стрельбу на месте археологических раскопок в Иерусалиме, два человека ранены СМИ: украинские пограничники задержали трех уклонистов, один из которых притворялся женщиной Минздрав: число курильщиков в РФ с 2009 года сократилась с 69% до 21% Глава МОК Бах высказался за возвращение спортсменов РФ в мировой спорт