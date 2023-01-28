ВС РФ поразили 86 подразделений ВСУ на огневых позициях за сутки

За прошедшие сутки ВС РФ поразили 86 подразделений ВСУ, находившиеся на огневых позициях, заявили в Минобороны России в субботу, 28 января.

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«Нанесено поражение 86 подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается о сбитом российской авиацией над Донецкой Народной Республикой (ДНР) украинском самолете МиГ-29.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Вооруженные Силы России предпримут новое масштабное наступление в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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