Минобороны Украины объявило о формировании нового вида войск

Минобороны Украины объявило о формировании рот операторов ударных беспилотников. «Формируются первые в мире ударные роты БПЛА», – говорится в публикации в Telegram-канале ведомства, передает РИА Новости.

Как отмечается, уже создан координационный штаб, который будет контролировать производство беспилотников и процесс подготовки военнослужащих.