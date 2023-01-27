Минобороны Украины объявило о формировании нового вида войск

Минобороны Украины объявило о формировании рот операторов ударных беспилотников. «Формируются первые в мире ударные роты БПЛА», – говорится в публикации в Telegram-канале ведомства, передает РИА Новости.

Как отмечается, уже создан координационный штаб, который будет контролировать производство беспилотников и процесс подготовки военнослужащих.

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«Уже отобраны самые профессиональные офицеры, которые возглавят ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование», – заявили в Минобороны Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен поставить Украине самолеты и дальнобойные ракеты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: defense.gov
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиУкраинаДроны
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