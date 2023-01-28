На Украине готовятся к новому наступлению ВС РФ в Донбассе
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что в ближайшее время Вооруженные Силы России предпримут новое масштабное наступление в Донбассе.
«Сейчас они готовятся к максимальной активизации», - заявил Данилов в эфире Радио «Свобода» (организация признана в РФ иностранным агентом).
Данилов считает, что наступление российских войск начнется раньше 24 февраля - таким образом ВС РФ захотят продемонстрировать новые достижения к годовщине начала Специальной военной операции (СВО).
По данным Данилова, командование ВСУ понимает возможные участки и направления наступления российских военных. В этой связи он сказал о стремлении России выйти на границы ДНР и ЛНР. Также он рассказал об имеющемся сосредоточении ВС РФ на Запорожском направлении, где якобы российские подразделения ведут разведку, отметил секретарь СНБО Украины.
Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил изданию «Аргументы и факты» что сегодня личный состав Генштаба принимает все меры, чтобы как можно скорее достигнуть поставленных целей специальной военной операции, а также обеспечить безопасность страны.
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