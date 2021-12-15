«Война за Америку»: Экс-депутат Рады призвал бороться против украинских террористов

Войны между Россией и Украиной не будет, а у ВСУ вообще нет никаких шансов. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил украинский политолог Александр Семченко.

Ранее бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявили, что, если начнется война между Россией и Украиной, российские войска выйдут к Днепру в течение трех-четырех суток, а численность армии Кремля будет значительной.

Семченко считает, что война между Россией и Украиной не начнется.

«Сейчас точно нет. Я не вижу к этому предпосылок, кроме разговоров западных пресс-служб и Зеленского, которому нужно утилизировать протестные настроения. Американцы, немцы, англичане, украинцы – не звучат убедительно. Я думаю, что военного столкновения не будет. Будет мирный процесс интеграции», - отметил он.