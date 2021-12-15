«Война за Америку»: Экс-депутат Рады призвал бороться против украинских террористов
Политолог Александр Семченко считает, что ВСУ может противопоставить российской армии только умение исполнять гимн.
Войны между Россией и Украиной не будет, а у ВСУ вообще нет никаких шансов. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил украинский политолог Александр Семченко.
Ранее бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявили, что, если начнется война между Россией и Украиной, российские войска выйдут к Днепру в течение трех-четырех суток, а численность армии Кремля будет значительной.
Семченко считает, что война между Россией и Украиной не начнется.
«Сейчас точно нет. Я не вижу к этому предпосылок, кроме разговоров западных пресс-служб и Зеленского, которому нужно утилизировать протестные настроения. Американцы, немцы, англичане, украинцы – не звучат убедительно. Я думаю, что военного столкновения не будет. Будет мирный процесс интеграции», - отметил он.
Политолог рассказал, что будет на Украине.
«Протестные настроения на Украине сильны и будут еще сильнее, потому что энергетический кризис одновременно ударит по всем: и по богатым, и по бедным. Есть у тебя деньги, нет – все равно будешь мерзнуть или сидеть в темноте», - добавил он.
Семченко предположил, что ждет Украину в «гипотетической» войне с Россией.
«Если гипотетически поставить Украину против России, то у ВСУ нет никаких шансов. У них шансы гораздо меньше, чем у польской армии в 1939 году против немецкой армии. Сейчас армии России и Украины – несопоставимые явления. Если начнется война, возможно, кто-то будет дезертировать, кто-то будет проявлять чудеса героизма. Может быть, кто-то будет как фанатик бросаться под танк с гранатами» - добавил он.
Политолог пошутил над «преимуществами» Украины над Россией в возможной войне.
«У нас самая сильная армия на континенте в плане исполнения гимна «Ще не вмерла Украина». А вопли «Путин ла-ла-ла» - вообще лучшие. Вот это ВСУ и может противопоставить российской армии. Что касается того, сколько в войне продержится украинская армия, то вдруг русские солдаты будут долго с них ржать. Так что продержатся, пока будет смешно. Они же не будут травить свои анекдоты в небе, поэтому они могут пропустить российскую армию к Киеву», - сыронизировал он.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также подтвердил, что войны между Россией и Украиной не будет.
«Будет война или нет – зависит от Господа Бога и людей. Но если завтра что-то произойдет, то люди даже не будут удивлены. Давно бы была закончена третья мировая война, если бы не сдерживающий фактор – наличие у России ядерного щита. Американцы сами не могут закрыть «Северный поток – 2», поэтому делают это руками украинцев. Если будет плохо Европе, то это косвенно ударит и по Китаю», - добавил он.
Олейник считает, что в развязывании войны между Россией и Украиной заинтересованы только США.
«Война выгодна еще и Зеленскому, потому что у него нет положительных сценариев, для того, чтобы остаться на следующий срок, кроме тюремного. Поэтому если он заберет Донбасс, то следующий срок ему почти обеспечен. Украинцы не хотят воевать. Они видят, что эта война несправедлива – за Америку, а не за национальные интересы», - подчеркнул экс-депутат Верховной рады.
Он рассказал, что нужно для начала войны на Украине.
«Надо в судебном порядке установить факт, что на Украине сегодня действует террористическая власть. А исходя из этого, уже применять силу. Политика геноцида проводится не только против мирного населения на Донбассе, но и против украинского населения. Разве это не террор: налоги непосильные тарифы, которые можно сделать меньше, цены и так далее. Когда идет борьба с терроризмом, то не стреляют в заложников, а стреляют в террористов. Поэтому мочить надо террористов, а заложников не трогать!» - отметил он.
При этом экс-депутат Верховной рады считает, что у ВСУ нет шансов перед российской армией.
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