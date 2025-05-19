Прокуратура просит шесть лет колонии для женщины, обвиняемой в рабовладении

Гособвинение запросило шесть лет лишения свободы в колонии общего режима для 62-летней жительницы Подмосковья Натальи Бутенко, которую судят по делу о торговле людьми и использовании рабского труда. Об этом «Известиям» сообщила адвокат потерпевших Анастасия Тюняева.

По ее словам, обвинение потребовало по четыре года по каждому из двух эпизодов, объединив наказание в шесть лет. Защита пострадавших выразила удивление запрошенным сроком, отметив, что рассчитывала на менее строгое наказание.

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Следствие полагает, что Бутенко действовала в составе группы лиц, организовав преступную схему по эксплуатации мигрантов. Под предлогом трудоустройства она якобы заманивала приезжих, лишала их документов и принуждала к попрошайничеству. В случае отказа или нарушений потерпевших ждали наказания. Один из удерживаемых сумел передать сообщение о помощи, что стало поводом для начала расследования.

Бутенко предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 127.2 УК (использование рабского труда в отношении двух и более лиц с применением насилия, угроз и лишением документов), а также по шести эпизодам ч. 2 ст. 127.1 УК (торговля людьми с перемещением через границу или удержанием за границей), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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