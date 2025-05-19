Прокуратура просит шесть лет колонии для женщины, обвиняемой в рабовладении

Гособвинение запросило шесть лет лишения свободы в колонии общего режима для 62-летней жительницы Подмосковья Натальи Бутенко, которую судят по делу о торговле людьми и использовании рабского труда. Об этом «Известиям» сообщила адвокат потерпевших Анастасия Тюняева.

По ее словам, обвинение потребовало по четыре года по каждому из двух эпизодов, объединив наказание в шесть лет. Защита пострадавших выразила удивление запрошенным сроком, отметив, что рассчитывала на менее строгое наказание.