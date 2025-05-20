Рубио заявил, что США хотят мира, а Европа — конфликта

Европа хочет конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом он рассказал на ужине попечительского совета Кеннеди центра во главе с американским президентом Дональдом Трампом.

Рубио поделился подробностями своей поездки в Рим.

«Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал, очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам», - указал госсекретарь, подчеркнув, «как будто мир перевернулся».

Как отметил Рубио, Трамп хочет вкладывать средства в развитие экономики и избежать больших трат на оборону.

Ранее госсекретарь США допустил, что американский конгресс ужесточит санкции в отношении России при отсутствии прогресса на переговорах по урегулированию на Украине, пишет Ura.ru.

