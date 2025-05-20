Рубио заявил, что США хотят мира, а Европа — конфликта
Европа хочет конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом он рассказал на ужине попечительского совета Кеннеди центра во главе с американским президентом Дональдом Трампом.
Рубио поделился подробностями своей поездки в Рим.
«Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал, очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам», - указал госсекретарь, подчеркнув, «как будто мир перевернулся».
Как отметил Рубио, Трамп хочет вкладывать средства в развитие экономики и избежать больших трат на оборону.
Ранее госсекретарь США допустил, что американский конгресс ужесточит санкции в отношении России при отсутствии прогресса на переговорах по урегулированию на Украине, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru