СК возбудил дело после гибели ребенка на площадке в Ставропольском крае

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика на детской площадке в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, трагедия произошла в поселке Херсонском Буденновского округа, где на ребенка обрушилась металлическая часть спортивно-игровой конструкции. От полученных травм школьник скончался на месте.