СК возбудил дело после гибели ребенка на площадке в Ставропольском крае
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика на детской площадке в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.
По данным следствия, трагедия произошла в поселке Херсонском Буденновского округа, где на ребенка обрушилась металлическая часть спортивно-игровой конструкции. От полученных травм школьник скончался на месте.
В рамках расследования дело возбуждено сразу по двум статьям — о халатности должностных лиц администрации (ст. 293 УК) и причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). Следователи устанавливают, были ли нарушения в обслуживании или эксплуатации оборудования на площадке.
На месте происшествия работают эксперты, проводится детальный осмотр территории, допрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, передает «Радиоточка НСН».
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