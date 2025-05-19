СК возбудил дело после гибели ребенка на площадке в Ставропольском крае

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика на детской площадке в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, трагедия произошла в поселке Херсонском Буденновского округа, где на ребенка обрушилась металлическая часть спортивно-игровой конструкции. От полученных травм школьник скончался на месте.

В Ставропольском крае 11-летний мальчик погиб на детской площадке

В рамках расследования дело возбуждено сразу по двум статьям — о халатности должностных лиц администрации (ст. 293 УК) и причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). Следователи устанавливают, были ли нарушения в обслуживании или эксплуатации оборудования на площадке.

На месте происшествия работают эксперты, проводится детальный осмотр территории, допрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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