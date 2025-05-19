Сроки перемирия в разговоре Путина и Трампа не обсуждались

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали возможные временные рамки достижения договоренностей о прекращении огня на Украине. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, тема сроков не поднималась, однако американский президент выразил заинтересованность в скорейшем выходе сторон на договоренности.

Ушаков: Путин и Трамп не хотели класть трубку

Ушаков подчеркнул, что разговор был сосредоточен на общей политической перспективе урегулирования и механизмах возможного взаимодействия, но конкретные временные параметры не уточнялись.

Беседа президентов состоялась в понедельник и, по данным Кремля, продлилась более двух часов. После разговора стороны подтвердили намерение продолжить контакты через соответствующие дипломатические и рабочие каналы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Казаков
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