Сроки перемирия в разговоре Путина и Трампа не обсуждались

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали возможные временные рамки достижения договоренностей о прекращении огня на Украине. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, тема сроков не поднималась, однако американский президент выразил заинтересованность в скорейшем выходе сторон на договоренности.