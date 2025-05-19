Сроки перемирия в разговоре Путина и Трампа не обсуждались
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали возможные временные рамки достижения договоренностей о прекращении огня на Украине. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, тема сроков не поднималась, однако американский президент выразил заинтересованность в скорейшем выходе сторон на договоренности.
Ушаков подчеркнул, что разговор был сосредоточен на общей политической перспективе урегулирования и механизмах возможного взаимодействия, но конкретные временные параметры не уточнялись.
Беседа президентов состоялась в понедельник и, по данным Кремля, продлилась более двух часов. После разговора стороны подтвердили намерение продолжить контакты через соответствующие дипломатические и рабочие каналы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сроки перемирия в разговоре Путина и Трампа не обсуждались
- СК возбудил дело после гибели ребенка на площадке в Ставропольском крае
- Прокуратура просит шесть лет колонии для женщины, обвиняемой в рабовладении
- Лосю, сбитому под Истрой, оказали помощь и отправили на реабилитацию
- Евросоюз объявил о планах усилить санкции против России
- Путин и Трамп допустили личную встречу
- Путин поздравил с рождением внука Трампа
- США и ЕС договорились координировать переговорный процесс по Украине
- Трамп допустил возобновление торговых отношений с Россией
- Ушаков: Путин и Трамп не хотели класть трубку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru