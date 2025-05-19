Путин рассказал, о каких профессиях мечтал в детстве и что привлекло его в жизни

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися образовательного центра «Сириус» рассказал о своих детских мечтах и выборе профессии.

Глава государства отметил, что в раннем детстве мечтал о героических профессиях, таких как летчик или моряк. Однако с возрастом у него сформировалось другое понимание, и он стал стремиться к служению стране.

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Путин признался, что именно восхищение людьми, посвятившими жизнь Родине, вдохновило его на выбор пути, связанного с внешней разведкой, а затем и с нынешней деятельностью.

Он пожелал молодым людям выбирать такое дело, которому они готовы посвятить всю жизнь, подчеркнув, что в этом случае жизнь будет наполнена смыслом, а успехи в выбранной сфере — максимальными, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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