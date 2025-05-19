Путин рассказал, о каких профессиях мечтал в детстве и что привлекло его в жизни

Путин признался, что именно восхищение людьми, посвятившими жизнь Родине, вдохновило его на выбор пути, связанного с внешней разведкой, а затем и с нынешней деятельностью.

Он пожелал молодым людям выбирать такое дело, которому они готовы посвятить всю жизнь, подчеркнув, что в этом случае жизнь будет наполнена смыслом, а успехи в выбранной сфере — максимальными, передает «Радиоточка НСН».

