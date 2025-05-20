СМИ: Экс-замначальника Генштаба грозит 19 лет за коррупцию

Экс-замглавы Генштаба-начальник Главного управления связи вооруженных сил Халил Арсланов может получить 19 лет лишения свободы по обвинению в преступлениях коррупционной направленности. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По делу проходят Арсланов, бывший глава управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС Павел Кутахов и работник военной приемки Игорь Яковлев. Их заподозрили в особо крупном мошенничестве, связанном с гособоронзаказом. При этом Арсланов также подозревается в получении взятки в 12 млн рублей от экс-директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева.

Судебное следствие по делу уже завершено. Обвинение запрашивает Арсланову 9 лет заключения, штраф в 900 тысяч рублей, запрет занимать руководящие должности на три года, лишение звания генерал-полковника и государственных наград за мошенничество, а также 13 лет тюрьмы, 120 млн рублей штрафа, запрет на госслужбу на 10 лет за взятку. Всего фигуранту грозит 19 лет заключения и обязанность выплатить 120,5 млн рублей. При этом для Кутахова и Яковлева прокурор просить восемь и шесть лет заключения соответственно.

В основу расследования легли возможные махинации при закупке маршрутизаторов и расходных материалов у различных производителей на сумму около 1,5 млрд рублей. Предположительно, изделия в нарушение контрактов были китайского производства, и стоимость части была завышена.

Защита настаивает на отсутствии доказательств вины Арсланова, отмечает Ura.ru.

