Маленькая и победоносная? Экономист посулил России выгоды из-за военного конфликта с Украиной
Россия и европейские страны могут извлечь экономическую выгоду из спровоцированного Украиной конфликта, считает экономист Василий Колташов.
Возможный военный конфликт с Украиной может обернуться в пользу России из-за роста цен на углеводороды и усиления геополитических позиций страны, заявил экономист Василий Колташов в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Я бы не переоценивал последствия. Я предполагаю, что такого уж большого удара по экономике от конфликта с Украиной не будет, потому что он будет успешным для России, а это будет поднимать акции государства. Если Украина доведет дело до вооруженного конфликта с нашей страной, то, скорее всего, он будет не очень продолжительным просто в силу глубокого внутреннего развала, в котором находится Украина как государство. Кроме того, этот конфликт, если он начнется, будет сопровождаться прекращением поставок газа из России по всем континентальным газовым маршрутам. Окажется, что без них европейская экономика нежизнеспособна в современных условиях и должна будет войти в период распада. Как ни парадоксально, я предполагаю рост мировых цен на нефть и на газ из-за дефицита российских поставок, и это, с точки зрения рынка, будет стресс в пользу России. Как только всё закончится, мы увидим экономический рост», - предположил он.
Экономист пояснил, что европейские страны в случае конфликта не пойдут против России из-за собственных выгод.
«Нужно учитывать, что международный аспект этого конфликта будет не таким страшным, как представляют либеральные экономисты. "Газпром" старается заполнить хранилища в Германии и Австрии, чтобы европейские потребители не пострадали от дефицита, если украинский президент вдруг от слов перейдет к делу. Жесткие американские, канадские, а может даже японские санкции не будут иметь особенного значения, потому что их реальные поступки будут сдержанными. Страны Еврозоны не пойдут на разрыв с Россией. Германия, Франция не готовы к этому, напротив, они постараются развернуть ситуацию в свою пользу для уменьшения влияния США в таких опасных для ЕС зонах, как Польша и Чехия», - отметил экономист.
По мнению Колташова, курс рубля уже занижен, и резкого падения отечественной валюты ждать не стоит.
«Про рубль, самое главное. В начале конфликта курс рубля пойдет вниз, и рынок уже это предчувствует. Отток капиталов происходит и с Украины, и из России. Это предвестие непредсказуемых событий. Но, я думаю, военный конфликт будет переживаться российским обществом скорее как информационный, патриотический, а не экономический. Для граждан России стресс, который устроили с вирусом на Западе, будет ощутимее, чем тот стресс, который может возникнуть из-за военного конфликта. Англосаксонские страны подняли настоящую панику из-за нового варианта коронавируса, и падение очень сильное. Мы только что пережили сильнейшую коррекцию на рынке нефти, но при падении нефти на 20% рубль упал только на 10%. Это говорит о том, что курс рубля остается заниженным после обвала рынка в 2020 году, поэтому падение рубля здесь будет ограничено. Сохранение бюджетного правила позволило защитить рубль от спекулятивных игр», - заключил он.
Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что представители миссии ОБСЕ фиксируют стягивание украинских вооружённых сил в зону конфликта в Донбассе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+33 389 / сут.
Умерли
278 тыс.+1 221 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+35 185 / сут.
- Блогер Варламов покинул Россию после поста о «говнохранителях» Петрозаводска
- В Сочи впервые с 2012 года зафиксировали шторм в семь баллов
- Российский космонавт рассказал о смысле жизни
- Столтенберг: У России не может быть сферы влияния
- В шахте «Листвяжная» возобновили поисковые работы
- В России подтвердили 33 389 новых заражений COVID-19 за сутки
- Задержанные ФСБ украинские шпионы дали признательные показания
- ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединятся в одну компанию
- Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии отменили из-за «омикрона»
- Лукашенко рассказал о планах провести учения у белорусско-украинской границы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru