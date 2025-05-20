Землетрясения магнитудой до 5,3 произошли у новозеландского архипелага Кермадек

Трамп заявил, что он не вводит новые санкции против России, так как есть шанс добиться мира на Украине

Евросоюз планирует усилить давление на Россию после разговора Путина и Трампа

При проверке оборонительных сооружений в Белгородской области нашли нарушения

Банки Кубы могут начать выпускать карты «Мир»

В Совете Федерации провели ЕГЭ для сенаторов