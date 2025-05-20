Землетрясения магнитудой до 5,3 произошли у новозеландского архипелага Кермадек

Серию землетрясений магнитудой 5,0 - 5,3 зафиксировали у берегов архипелага Кермадек, принадлежащего Новой Зеландии, в южной части Тихого океана. Об этом заявили в государственном геологическом бюро Австралии.

Как отметили сейсмологи, эпицентр толчков располагался в 260 км южнее главного острова Рауль, в 800 км северо-восточнее новозеландского Окленда. Очаг землетрясения находился на глубине 30 - 60 км.

Данных о пострадавших и разрушениях в связи с сейсмособытием не поступало. Кроме того, обошлось без угрозы цунами.

Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой Анкаре, эпицентр находился в районе муниципалитета Кулу, пишет Ura.ru.

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ФОТО: НСН
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