Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Григоровича

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования труппе Большого театра, а также родным и близким балетмейстера Юрия Григоровича, скончавшегося 19 мая на 99-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В телеграмме глава государства назвал Григоровича выдающимся хореографом, подвижником и создателем, чье творчество воплотило собой целую эпоху в истории отечественного и мирового балета.