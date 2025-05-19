Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Григоровича
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования труппе Большого театра, а также родным и близким балетмейстера Юрия Григоровича, скончавшегося 19 мая на 99-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В телеграмме глава государства назвал Григоровича выдающимся хореографом, подвижником и создателем, чье творчество воплотило собой целую эпоху в истории отечественного и мирового балета.
По словам президента, его постановки отличались художественной смелостью, высочайшим мастерством и безупречным вкусом.
Григорович был народным артистом СССР, автором культовых балетных спектаклей, многие из которых стали визитной карточкой Большого театра, передает «Радиоточка НСН».
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