Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Григоровича

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования труппе Большого театра, а также родным и близким балетмейстера Юрия Григоровича, скончавшегося 19 мая на 99-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В телеграмме глава государства назвал Григоровича выдающимся хореографом, подвижником и создателем, чье творчество воплотило собой целую эпоху в истории отечественного и мирового балета.

Умер советский и российский хореограф Юрий Григорович

По словам президента, его постановки отличались художественной смелостью, высочайшим мастерством и безупречным вкусом.

Григорович был народным артистом СССР, автором культовых балетных спектаклей, многие из которых стали визитной карточкой Большого театра, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Кузнецов
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