В Ростовской области ввели режим ЧС после заморозков

Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростовской области в связи с состоянием посевов после заморозков. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Подписал распоряжение, в соответствии с которым... с 18 часов 19 мая вводится режим ЧС», — написал он в Telegram-канале.

Врио губернатора указал, что область подверглась влиянию неблагоприятных погодных условий. Большинство сельхозрайонов затронули весенние заморозки, которые серьезно повлияли на посевы.

Благодаря режиму ЧС аграрии смогут оформить страховые выплаты и возместить свои потери. Слюсарь поручил Минсельхозу области собрать документы для определения пострадавших площадей и оценки размера ущерба.

Ранее в Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка, в связи с ухудшением ситуации его расширили до 17 населенных пунктов, пишет Ura.ru.

