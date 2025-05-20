В Ростовской области ввели режим ЧС после заморозков
Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростовской области в связи с состоянием посевов после заморозков. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Подписал распоряжение, в соответствии с которым... с 18 часов 19 мая вводится режим ЧС», — написал он в Telegram-канале.
Врио губернатора указал, что область подверглась влиянию неблагоприятных погодных условий. Большинство сельхозрайонов затронули весенние заморозки, которые серьезно повлияли на посевы.
Благодаря режиму ЧС аграрии смогут оформить страховые выплаты и возместить свои потери. Слюсарь поручил Минсельхозу области собрать документы для определения пострадавших площадей и оценки размера ущерба.
Ранее в Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка, в связи с ухудшением ситуации его расширили до 17 населенных пунктов, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ростовской области ввели режим ЧС после заморозков
- СМИ: Экс-замначальника Генштаба грозит 19 лет за коррупцию
- Путин рассказал, о каких профессиях мечтал в детстве и что привлекло его в жизни
- Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Григоровича
- Сроки перемирия в разговоре Путина и Трампа не обсуждались
- СК возбудил дело после гибели ребенка на площадке в Ставропольском крае
- Прокуратура просит шесть лет колонии для женщины, обвиняемой в рабовладении
- Лосю, сбитому под Истрой, оказали помощь и отправили на реабилитацию
- Евросоюз объявил о планах усилить санкции против России
- Путин и Трамп допустили личную встречу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru