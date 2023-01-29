Военным преступлением назвали в МИД России обстрел больниц со стороны ВСУ
Обстрел больниц Вооруженными силами Украины (ВСУ) российское Министерство иностранных дел назвало военным преступлением. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.
«Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев», — сообщает МИД России.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение начать уголовное расследование после обстрела ВСУ больницы, отмечает RT.
Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели 14 человек в результате обстрела ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS по луганской больнице в Новоайдаре.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 941 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 612 / сут.
- Российские войска вышли на новые рубежи на Донецком направлении
- Военным преступлением назвали в МИД России обстрел больниц со стороны ВСУ
- В Курской области ВСУ обстреляли сразу два населенных пункта
- Между войной и миром. Германия выбирает позицию в отношении НАТО и России
- Шольц подтвердил желание не допустить конфликта России и НАТО
- Песков опроверг информацию о запланированных разговорах Путина с Шольцем
- Стали известны подробности госпитализации Николая Дроздова
- Российский офицер сделал прогноз о решающем ударе по Украине
- В Кремле объяснили причины засекречивания данных об экономике РФ
- В России госпитализировали 495 человек с коронавирусом за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru