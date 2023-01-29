Военным преступлением назвали в МИД России обстрел больниц со стороны ВСУ

Обстрел больниц Вооруженными силами Украины (ВСУ) российское Министерство иностранных дел назвало военным преступлением. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

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«Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев», — сообщает МИД России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение начать уголовное расследование после обстрела ВСУ больницы, отмечает RT.

Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели 14 человек в результате обстрела ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS по луганской больнице в Новоайдаре.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:МИД РФГибельБольницаОбстрелВСУ
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