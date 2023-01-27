Российская армия сорвала поставки оружия Украине ракетным ударом
Вооруженные силы России произвели массированную атаку энергетической системы Украины. Благодаря этому были сорваны поставки боеприпасов и вооружений для украинской армии, в том числе отправленных странами Североатлантического альянса. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
По данным ведомства, при помощи ракет и БПЛА российские военнослужащие смогли уничтожить все назначенные объекты, которые обеспечивали работу предприятий транспорта и оборонно-промышленного комплекса.
Также российская армия смогла воспрепятствовать деятельности производственных мощностей предприятий по восстановлению и ремонту военной техники ВСУ.
Ранее на Украине сообщили о взрывах в Киеве, Винницкой и Одесской областях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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