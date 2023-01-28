Минобороны России: погибли 14 человек после удара ВСУ по больнице Новоайдара
Минобороны РФ сообщает о гибели 14 человек в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня HIMARS по луганской больнице в Новоайдаре.
Также известно о ранении разной степени тяжести 24 человек. Медики уже оказали им необходимую помощь.
«28 января в населенном пункте Новоайдар (ЛНР) около 7:30 украинскими вооруженными силами был нанесен намеренный удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по зданию районной больницы», — отмечается в Telegram-канале Минобороны РФ.
В российском ведомстве назвали удар по больнице тяжким военным преступлением киевского режима.
«Все причастные за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность», — заявили в оборонном ведомстве.
Ранее власти Соединенных Штатов выделили Киеву новый пакет военной помощи объемом 2,5 миллиарда долларов, сообщает Минобороны страны.
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