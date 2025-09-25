У Украины есть некий резерв ВСУ для пиар-акции под видом контрнаступления, но это может быть сделано лишь с целью выклянчить у президента США Дональда Трампа больше поддержи. Об этом НСН рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

Трампу перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским доложили о намерении ВСУ начать наступление, для которого потребуется помощь американской разведки, пишет The Wall Street Journal. Военный «Ликбез» для главы Трампа провели спецпосланник по Украине Келлог и новый постпред США при ООН Уолтц, после чего Трамп публично заявил, что Украина может попытаться вернуться к границам 1991 года. Рогов рассказал, как обстоят дела ВСУ на фронте.