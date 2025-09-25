Рогов расценил возможное контрнаступление ВСУ как «пиар-акцию»
Владимир Рогов заявил НСН, что для Дональда Трампа боевые действия на Украине - «просто бизнес», и Киеву сейчас важно разыграть спектакль для «спонсора».
У Украины есть некий резерв ВСУ для пиар-акции под видом контрнаступления, но это может быть сделано лишь с целью выклянчить у президента США Дональда Трампа больше поддержи. Об этом НСН рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
Трампу перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским доложили о намерении ВСУ начать наступление, для которого потребуется помощь американской разведки, пишет The Wall Street Journal. Военный «Ликбез» для главы Трампа провели спецпосланник по Украине Келлог и новый постпред США при ООН Уолтц, после чего Трамп публично заявил, что Украина может попытаться вернуться к границам 1991 года. Рогов рассказал, как обстоят дела ВСУ на фронте.
«То, что я вижу, например, по Запорожскому фронту, говорит о том, что режим Зеленского все время перебрасывает части и подразделения с одного участка фронта на другой, затыкая дыры. Причем это касается и части Сумской области, Донецкой народной республики, независимо от направления. Я думаю, что какое-то количество боевиков ВСУ вполне могут быть в резерве именно для того, чтобы совершить очередную пиар-акцию, показать так называемый контрнаступ, чтобы «наколядовать» деньги или получить от Трампа согласие на большую поддержку. Попытки контратак и постоянные огрызания идут на всех участках фронта. Нет такого, чтобы они просто везде отступали. Да, в целом они отступают, но если мы посмотрим, будь то Покровское направление, будь то Купянск и масса других участков фронта, то везде наши ребята давят. Есть моменты, когда украинцы пытаются перерезать поставки нашей военной логистики и бьют достаточно чувствительно», - отметил он.
Также Рогов указал, что президенту США Дональду Трампу выгодно затягивание боевых действий, так как для США «это просто бизнес».
«Трамп ищет выгоду и сверхприбыль для своего государства. Прибыль заключается в том, что чем дольше продолжаются боевые действия, тем больше денег получают США на поставках оружия, которое уже теперь оплачивается Евросоюзом и НАТО, и особенно на поставках углеводородов в Евросоюз. Мы видим, что США стали крупнейшими поставщиками того же сжиженного газа. И сейчас США требуют от Евросоюза полностью отказаться от закупок российских энергоресурсов и перейти на сверхдорогие американские. Поэтому ничего личного, просто бизнес», - рассказал он.
Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский освободил от должностей командующих 17-м и 20-м корпусами в вязи с серьезными потерями позиций в зоне ответственности этих корпусов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
