Украинские выборы — это фикция, так как среди кандидатов никто не выступает за мир. К тому же, президент Владимир Зеленский не отдаст власть, рассказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН.

Зеленский заявил, что американский президент Дональд Трамп одобрил нанесение ударов вглубь России, если ВС РФ будут обстреливать объекты украинской энергетики. По его версии, США также готовы подумать над поставками оружия для Киева, чтобы посадить Россию за стол переговоров. Украинский лидер добавил, что после прекращения огня предложит парламенту провести выборы, а сам он будет готов уйти в отставку. Об этом сообщает издание Axios. Олейник не поверил ни единому слову Зеленского.