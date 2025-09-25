Экс-депутат Верховной рады предположил, что Украина не доживет до выборов
Обещания Владимира Зеленского провести выборы на Украине в будущем могут не исполниться, потому что страна уже исчезнет, заявил НСН Владимир Олейник.
Украинские выборы — это фикция, так как среди кандидатов никто не выступает за мир. К тому же, президент Владимир Зеленский не отдаст власть, рассказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН.
Зеленский заявил, что американский президент Дональд Трамп одобрил нанесение ударов вглубь России, если ВС РФ будут обстреливать объекты украинской энергетики. По его версии, США также готовы подумать над поставками оружия для Киева, чтобы посадить Россию за стол переговоров. Украинский лидер добавил, что после прекращения огня предложит парламенту провести выборы, а сам он будет готов уйти в отставку. Об этом сообщает издание Axios. Олейник не поверил ни единому слову Зеленского.
«Трамп ничего Зеленскому не гарантировал, а просто подтвердил вещи, которые говорил ранее: “Никаких гарантий до окончания конфликта”, “никакой финансовой поддержки”, “оружие только через европейцев”. А что касается выборов, то их не будет. Зеленский понимает, что это потеря власти и судьба минимум как у бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили. Обещания сейчас — это заигрывание с украинцами, которые устали и хотят сменить президента. Конечно, он может рассказывать о выборах, но будет ли еще Украина к тому времени? Зеленский клещами вцепился во власть и готовит только виртуальное, а не реальное голосование», — указал он.
Эксперт добавил, что разговоры о мирных переговорах бессмысленны, так как такого запроса нет у украинских политиков.
«Если мы говорим о переговорах с точки зрения Москвы, то это, во-первых, нецелесообразно. Руководство России ни на шаг не отходит от целей спецоперации, которые были давно озвучены. Никто не пошел навстречу в вопросах денацификации, демилитаризации, глобальной безопасности с НАТО, гарантий для русского языка, православной веры и так далее. Во-вторых, вопросы будущего не решают с уходящими. Вдруг придет кто-то другой и скажет “а с кем вы подписались? С Зеленским? Так он нелегитимен”. К тому же, на Украине нет партии мира: народный депутат Юлия Тимошенко, экс-президент Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. - прим. НСН), бывший главком ВСУ Валерий Залужный — это все сторонники войны. 80% населения хочет мира, но им не дают организоваться в политическую силу», — заключил собеседник НСН.
Ранее Олейник предсказал в эфире НСН народный бунт на Украине.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме исключили выпуск в России купюры номиналом 10 тысяч рублей
- Саркози заявил о намерении обжаловать приговор суда
- У Dota и Counter-Strike на уроках физкультуры нашлись противники
- Авиапассажирам напомнили о необходимости иметь бумажный билет
- Хинштейн: Украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2
- Экс-депутат Верховной рады предположил, что Украина не доживет до выборов
- Новак заявил о небольшом дефиците на розничном рынке топлива
- Специалист по безопасности предрек рост столкновений самолетов с БПЛА
- Николя Саркози получил пять лет тюрьмы
- Учителя назвали неоправданным премирование по результатам учащихся
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru