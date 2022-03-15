«Вешать на реях?» Адмирал назвал «пиратством» планы Вашингтона по морской блокаде России
Право открытого моря принадлежит всем странам, а возможная атака американцами военного конвоя РФ приведет к столкновению, сказал НСН Валентин Селиванов.
Инициатива США о блокировании доступа российских судов к международным морским путям по сути является пиратством, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший начальник штаба ВМФ России, адмирал Валентин Селиванов.
Ранее корреспондент CNBC Кайла Тауш сообщила, что в Вашингтоне рассматривают эмбарго на торговлю и морскую блокаду России в качестве новых санкционных мер. По ее утверждению, замминистра финансов США Уолли Адемейо сказал журналистке, что эти предложения «находятся на столе».
«Это что-то новое. Что они, будут топить наши суда что ли? Это совершенно неожиданный вариант морского пиратства. Мы боролись с пиратами, но это были туземцы на джонках. В свое время шел фильм "Королевские пираты", королевский флот Великобритании когда-то был владыкой морей, грабил испанские суда, которые шли с золотом. А это получается американские пираты», - сказал Селиванов.
Он напомнил, что открытое море принадлежит всем странам, а пиратов раньше вешали на реях без суда и следствия.
«Право открытого моря принадлежит всем. Вот, Монголия не имеет выхода к морю, но она может иметь суда, которые будут базироваться в портах Китая или России и совершать в открытом море операции. Любая страна имеет право им пользоваться, а тут кто-то пытается запретить пользование открытым морем. Это пиратство, а оно наказуемо. В свое время были приняты законы по борьбе с пиратами, без суда и следствия их вешали на реях правительственные суда Британии, Испании или Португалии», - подчеркнул адмирал.
Селиванов также отметил, что военное сопровождение судов через океан проблематично, и напомнил о событиях Второй мировой войны.
«Конечно куда-то кого-то можно сопроводить, но через океан это сложно. Во-вторых, если при сопровождении будет атаковать американский корабль, это - бой. Если стороны воюют и объявлена война, например, была Вторая мировая война и немецкие подводные лодки топили все суда – и конвои, и прочие, и их топили. Но, когда войны нет, то это просто пиратство», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов сказал в интервью BFM, что «морская блокада и перекрытие доступа к международным морским путям — это, что называется, казус белли, то есть это повод для войны».
Как отмечает ТАСС, полная версия интервью Уолли Адемейо пока не выходила в эфир.
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