«Вешать на реях?» Адмирал назвал «пиратством» планы Вашингтона по морской блокаде России

Инициатива США о блокировании доступа российских судов к международным морским путям по сути является пиратством, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший начальник штаба ВМФ России, адмирал Валентин Селиванов.

Ранее корреспондент CNBC Кайла Тауш сообщила, что в Вашингтоне рассматривают эмбарго на торговлю и морскую блокаду России в качестве новых санкционных мер. По ее утверждению, замминистра финансов США Уолли Адемейо сказал журналистке, что эти предложения «находятся на столе».