«Буй, а не оружие!» Российские адмиралы рассказали, чем выгоняли «Вирджинию»
Игорь Касатонов сказал НСН, что в отношении атомных подлодок не применяют «крайних мер», Петр Святашов также исключил возможность применения оружия.
Российские военные не применяли оружие, выдворяя американскую подлодку из своих территориальных вод в Тихом океане, уверены адмиралы, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее в Минобороны сообщили об обнаружении в районе Курил атомной подводной лодки ВМС США типа Virginia. Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об инциденте, отметив, что на выдворение субмарины ушло три часа, при этом пришлось применить «трехкратные специальные действия». Какие именно, министр не уточнил.
«Никаких крайних мер. Предпринимаются цивилизованные и мягкие меры, – маневрированием показывать, что мы ее «отсекаем» от продолжения похода в наших водах, и прочее. Если наши лодки где-то плавают, и они должны применять крайние меры? Это никому не надо. Тем более, если это атомная лодка - не дай Бог. Только мягкие меры на уровне спокойного, системного определения порядка выдворения. Если министр не сказал, какие именно, значит это все покрыто мраком, и никто не скажет», - сказал бывший главком Черноморского флота России, адмирал Игорь Касатонов.
При этом он отметил, что американская подлодка не могла зайти в российские территориальные воды по ошибке.
«Американские лодки имеют потрясающую аппаратуру, так что они прекрасно знали, что делают. Они всегда знают, где находятся, и усугублять ситуацию никогда не будут», - объяснил адмирал.
Со своей стороны, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов рассказал «Радиоточке НСН», какими методами могли воздействовать на «Вирджинию» российские военные.
«Чтобы применяли оружие, это исключается. Наверняка применялись буи, - охватывающий буй или круговой, - их сбрасывают вертолеты или самолеты. Применялась акустика, а она уклонялась и уходила. Подлодка обязана соблюдать скрытность, но не получилось. А когда ее обнаружили, она почувствовала, что ее начали и облучать, и буи, и прочее, и естественно начала маневрировать и уходить, а способов уклонения очень много», - сказал Святашов.
Вице-адмирал также указал, какие ответные меры могла предпринимать рассекреченная подлодка.
«Что делает обнаруженная иностранная лодка? Пытается укрыться, чтобы мы потеряли контакт. Она предпринимала маневры уклонения, какие именно – это уже другой разговор: скоростью, изменением глубины и курса или применением средств противодействия. Чтобы была помеха, создается облако, подобное отражающей поверхности лодки. Применяются разные приемы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
12 февраля Минобороны РФ сообщило, что противолодочными самолетами Ил-38 и одной из подлодок Тихоокеанского флота в ходе плановых учений в районе курильского острова Уруп в территориальных водах РФ была обнаружена атомная подводная лодка ВМС США типа Virginia. Отмечалось, что фрегат «Маршал Шапошников» применил при выдворении субмарины «соответствующие средства».
Министр обороны Сергей Шойгу, докладывая 14 февраля об инциденте президенту России Владимиру Путину, уточнил, что иностранная подлодка вторглась в российские территориальные воды на 4 км. Он назвал это вторжение «совершенно необоснованной и непонятной активностью».
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