«Буй, а не оружие!» Российские адмиралы рассказали, чем выгоняли «Вирджинию»

«Никаких крайних мер. Предпринимаются цивилизованные и мягкие меры, – маневрированием показывать, что мы ее «отсекаем» от продолжения похода в наших водах, и прочее. Если наши лодки где-то плавают, и они должны применять крайние меры? Это никому не надо. Тем более, если это атомная лодка - не дай Бог. Только мягкие меры на уровне спокойного, системного определения порядка выдворения. Если министр не сказал, какие именно, значит это все покрыто мраком, и никто не скажет», - сказал бывший главком Черноморского флота России, адмирал Игорь Касатонов.

При этом он отметил, что американская подлодка не могла зайти в российские территориальные воды по ошибке.

«Американские лодки имеют потрясающую аппаратуру, так что они прекрасно знали, что делают. Они всегда знают, где находятся, и усугублять ситуацию никогда не будут», - объяснил адмирал.

Со своей стороны, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов рассказал «Радиоточке НСН», какими методами могли воздействовать на «Вирджинию» российские военные.

«Чтобы применяли оружие, это исключается. Наверняка применялись буи, - охватывающий буй или круговой, - их сбрасывают вертолеты или самолеты. Применялась акустика, а она уклонялась и уходила. Подлодка обязана соблюдать скрытность, но не получилось. А когда ее обнаружили, она почувствовала, что ее начали и облучать, и буи, и прочее, и естественно начала маневрировать и уходить, а способов уклонения очень много», - сказал Святашов.

Вице-адмирал также указал, какие ответные меры могла предпринимать рассекреченная подлодка.

«Что делает обнаруженная иностранная лодка? Пытается укрыться, чтобы мы потеряли контакт. Она предпринимала маневры уклонения, какие именно – это уже другой разговор: скоростью, изменением глубины и курса или применением средств противодействия. Чтобы была помеха, создается облако, подобное отражающей поверхности лодки. Применяются разные приемы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».