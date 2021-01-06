Из России с любовью. Ракету «Сармат» назвали посланием Байдену
Иранское информагентство увидело в новых вооружениях России желание сделать избранного президента США сговорчивее в вопросе подписания новых соглашений по военному сдерживанию.
Иранское информагентство Akharin Khabar назвало новейшую баллистическую ракету РС-28 "Сармат" посланием от России к избранному президенту США Джо Байдену.
СМИ подчеркивает, что главная задача «Сармата» - лишить противника возможности ядерного сдерживания, так как ракета обходит все системы ПРО.
Автор статьи обращает внимание, что ракета нужна только для реальной ядерной войны и имеет стратегическое значение, а не тактическое. Он также перечисляет другие разработки, которые готовится ввести в эксплуатацию Россия. Среди них беспилотный подводный аппарат «Посейдон», баллистическая ракета «Кинжал» или, например, лазерное оружие скрытого действия «Пересвет».
В заключение автор статьи делает вывод, что с учетом военных возможностей России Байден охотнее подпишет новые соглашения по вооружениям.
Новое российское вооружение произвело впечатление не только на Иран. В Китае ракетный комплекс «Авангард» расценили страшнее ядерной бомбы. По мнению издания Sina, появление новых комплексов «Авангард»,«Сармат» и «Ярс» на вооружении российской армии ставит США «в безвыходное положение». Это связано с дальностью полета ракет, которая превышает 10 тысяч километров.
Китайский эксперт считает, что прибрежные районы США, в случае гипотетического конфликта между Соединенными Штатами и Россией, будут беззащитны перед сосредоточенной атакой «Авангардами».
Напомним, полное перевооружение РВСН новыми ракетными комплексами, согласно планам Минобороны, планируется завершить к 2024 году. Как пишет издание «Красная звезда», «Сармат» заступит на боевое дежурство в Красноярском крае уже в 2022 году.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН раскрыл особенности уникальной российской системы ПРО «Авангард» и комплексе «Сармат».
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