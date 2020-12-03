В НАТО испугались мощи России. Москва ответила на угрозы Крыму

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил по итогам второго дня заседаний, что Россия наращивает военную мощь в Крыму и Чёрном море, альянс отвечает на это усилением своего присутствия в регионе. Согласно отчету НАТО, Москва продолжает «напористую политику и агрессивные действия», а также регулярно ведет «запугивающие военные операции в непосредственной близости от границ НАТО». Также в отчете сообщается об «агрессии Москвы» против Украины и Грузии.

В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил РИА Новости, что НАТО прикрывается обвинениями о возросшей военной силе России в Крыму для наращивания своего присутствия в Черном море. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин объяснил, с чем связаны заявления альянса. По его словам, подобные обвинения НАТО в адрес Москвы связаны с тем, что альянсу необходимо обосновать увеличение своих затрат на оборону.

Ранее сухопутные войска США с помощью военно-транспортной авиации перебросили реактивные системы залпового огня в Румынию, где на одном из полигонов отработали несколько огневых задач. Как утверждает Forbes, подобные маневры представляют собой серьезную и непредсказуемую угрозу для российских войск в Крыму.

Бывший главком Черноморского флота России адмирал Игорь Касатонов заверил НСН, что Россия способна справиться с любой угрозой Крыму.

«Наш флот абсолютно точно способен обеспечить безопасность Крыма и причерноморских территорий. Он имеет там подавляющее превосходство в акватории Черного моря. И в случае необходимости эти установки залпового огня будут ликвидированы. Мы не просто не уступает, мы превосходим Соединенные Штаты во всех сферах. И если будет какая-то провокация, будет достойный отпор», - уверен адмирал.