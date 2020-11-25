«Превосходим США». Российский адмирал оценил возможности Черноморского флота
Бывший главком Черноморского флота в интервью НСН заявил, что никакие американские «ракетные сюрпризы» Россию не испугают.
Сухопутные войска США с помощью военно-транспортной авиации перебросили реактивные системы залпового огня в Румынию, где на одном из полигонов отработали несколько огневых задач. Как утверждает Forbes, подобные маневры представляют собой серьезную и непредсказуемую угрозу для российских войск в Крыму.
Бывший главком Черноморского флота России адмирал Игорь Касатонов заверил НСН, что Россия способна справиться с любой угрозой.
«Наш флот абсолютно точно способен обеспечить безопасность Крыма и причерноморских территорий. Он имеет там подавляющее превосходство в акватории Черного моря. И в случае необходимости эти установки залпового огня будут ликвидированы. Мы не просто не уступает, мы превосходим Соединенные Штаты во всех сферах. И если будет какая-то провокация, будет достойный отпор», - уверен адмирал.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в интервью НСН заявил, что подобные маневры со стороны Вашингтона можно расценивать как подготовку к войне с Россией.
При этом эксперт уточнил, что переброшенные в Румынию американские боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS хорошо известны в России, с ними легко справляются наши «Искандеры».
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