«Превосходим США». Российский адмирал оценил возможности Черноморского флота

Бывший главком Черноморского флота России адмирал Игорь Касатонов заверил НСН, что Россия способна справиться с любой угрозой.

«Наш флот абсолютно точно способен обеспечить безопасность Крыма и причерноморских территорий. Он имеет там подавляющее превосходство в акватории Черного моря. И в случае необходимости эти установки залпового огня будут ликвидированы. Мы не просто не уступает, мы превосходим Соединенные Штаты во всех сферах. И если будет какая-то провокация, будет достойный отпор», - уверен адмирал.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в интервью НСН заявил, что подобные маневры со стороны Вашингтона можно расценивать как подготовку к войне с Россией.

При этом эксперт уточнил, что переброшенные в Румынию американские боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS хорошо известны в России, с ними легко справляются наши «Искандеры».