«Ракетный сюрприз» США объяснили подготовкой к войне с Россией
Стрельбы США в Румынии из систем залпового огня свидетельствуют о планах Вашингтона нарастить силы в Европе и являются серьёзным сигналом России, заявил в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
Американские сухопутные войска ходе учений на прошлой неделе перебросили по воздуху в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS. Они выпустили несколько ракет, а затем вернули установки на базу в Германии. Все это, как пишут СМИ, «произошло всего за несколько часов».
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в интервью НСН заявил, что подобные маневры со стороны Штатов можно расценивать как подготовку к войне с Россией.
«Это всё было давно известно. Это, как мне кажется, не столько отработка послания Москве, сколько чисто техническая отработка переброски тяжелых вооружений на передовую зону. Это свидетельствует о том, что развернутого американцами базирования недостаточно. Видимо, они считают необходимым нарастить его в ближайшей перспективе комплектами артиллерии и других видами вооружений корпусного или даже армейского комплекта», – заметил Сивков.
При этом, как уточнил эксперт, боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS хорошо известны в России, с ними легко справляются наши «Искандеры». Но сам факт переброски этих ракет является элементом подготовки Штатов к войне с Россией.
«Это серьезный сигнал для России, сигнал, что США готовятся наращивать боевую мощь. И то, что Штаты начали нагло нарушать территориальные воды, например, на Дальнем Востоке, в районе главной базы нашего флота в бухте Петра Великого, свидетельствует, что Америка готовится к не просто к серьезному противостоянию, а возможно даже и к войне»,– считает эксперт.
По мнению Сивкова, сейчас США работают над внедрением в управления ядерными силами России лиц, которые могут заблокировать его применения нашей страной.
Депутат Госдумы России от Республики Крым Руслан Бальбек, комментируя данные о выпущенных американскими военными в Румынии ракетах в сторону Крыма, заявил РИА Новости, что крымская военная группировка отслеживает все провокации. По его словам, нынешняя ситуация не стала сюрпризом, и попытка демонстрации американской мощи провалилась.
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