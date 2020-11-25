«Ракетный сюрприз» США объяснили подготовкой к войне с Россией

Американские сухопутные войска ходе учений на прошлой неделе перебросили по воздуху в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS. Они выпустили несколько ракет, а затем вернули установки на базу в Германии. Все это, как пишут СМИ, «произошло всего за несколько часов».

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в интервью НСН заявил, что подобные маневры со стороны Штатов можно расценивать как подготовку к войне с Россией.

«Это всё было давно известно. Это, как мне кажется, не столько отработка послания Москве, сколько чисто техническая отработка переброски тяжелых вооружений на передовую зону. Это свидетельствует о том, что развернутого американцами базирования недостаточно. Видимо, они считают необходимым нарастить его в ближайшей перспективе комплектами артиллерии и других видами вооружений корпусного или даже армейского комплекта», – заметил Сивков.