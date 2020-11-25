Хамство с позиции силы? США объяснили вторжение эсминца в российские воды
Военные эксперты в эфире НСН назвали незаконное пересечение водных границ России недопустимым, но признали превосходство американского флота над российским.
Седьмой флот США опубликовал официальное заявление, в котором говорится, что американский эсминец «Джон Маккейн» не нарушал международно признанных водных границ России на Дальнем Востоке.
Эсминец якобы проводил в заливе операцию по обеспечению свободы судоходства. В сообщении утверждается, что Штаты не согласны с утверждениями Москвы о том, что залив Петра Великого является «исторической бухтой» в соответствии с международным правом.
При этом российское Минобороны показало кадры с «Джоном Маккейном» в вышеупомянутом заливе в Японском море. Американцы углубились за линию морской границы России на два километра, подчеркнули в ведомстве.
Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН раскритиковал поведение американцев.
«Хамство Соединенных Штатов Америки на море уже стало модным. Так поступать нельзя. Надо уважать суверенитет - раз, границы - два, территориальные воды – три. Конечно, никто по ним применять оружие не будет, но нервы они щекочут», - заметил Комоедов.
Российские военные предупредили американцев, что готовы к таранному маневру для вытеснения нарушителя из территориальных вод. После этого эсминец ВМС США ушел в нейтральные воды.
Но угрозы только остаются угрозами, потому что силы американского флота столь высока, что российский - не сможет что-то ему противопоставить. На это в интервью НСН указал военный эксперт Павел Фельгенгауэр
«Эсминцев у нас не делали с начала 1990-х, в строю не осталось ни одного. Формально несколько штук есть, но они не ходят. Но Россия создает много кораблей меньшего размера. Это корветы, ракетные катера, очень маленькие кораблики. Они вооружены до зубов, но у них слабая мореходность, автономность короткая, боезапас маленький. Таких кораблей нужно восемь штук, чтобы иметь залп, как у одного американского эсминца. У «Джона Маккейна» на борту до 80 крылатых ракет, он может их выпустить за несколько минут. А у наших катеров в лучшем случае восемь ракет на борту», - отметил эксперт.
Командование американского флота рассказало, что «Джон Маккейн» участвовал в операции по обеспечению свободы навигации (FONOP), которая «позволила поставить под сомнение чрезмерные российские территориальные претензии».
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