Хамство с позиции силы? США объяснили вторжение эсминца в российские воды

Седьмой флот США опубликовал официальное заявление, в котором говорится, что американский эсминец «Джон Маккейн» не нарушал международно признанных водных границ России на Дальнем Востоке.

Эсминец якобы проводил в заливе операцию по обеспечению свободы судоходства. В сообщении утверждается, что Штаты не согласны с утверждениями Москвы о том, что залив Петра Великого является «исторической бухтой» в соответствии с международным правом.

При этом российское Минобороны показало кадры с «Джоном Маккейном» в вышеупомянутом заливе в Японском море. Американцы углубились за линию морской границы России на два километра, подчеркнули в ведомстве.