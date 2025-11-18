Платформенная занятость подразумевает собой работу через компанию-посредника, которая берет на себя организационные и юридические вопросы. Наглядный пример — сервисы заказа такси и доставки еды, репетиторство.

Президент РФ в июле подписал закон «О платформенной экономике», он вводит понятия «платформенная экономика», «посредническая платформа», «цифровая платформа».

Дополнительную работу помимо основной в настоящее время имеют 23% работающих россиян, свидетельствуют данные опроса SuperJob. Еще 52% хотели бы найти дополнительный источник дохода. При этом некоторые россияне подрабатывают не ради денег, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

