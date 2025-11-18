Признание работы через агрегаторы «трудом» защитит права миллионов работников
Включение занятости через онлайн-агрегаторы в Трудовой кодекс повысит защищенность почти 10 млн человек, заявил НСН управляющий партнер HR-агентства «ТуБи» Роман Ерхов.
Признание платформенной занятости трудовыми отношениями повлечет определенную финансовую нагрузку, однако ее перевесят плюсы такого решения, заявил НСН в комментарии управляющий партнер HR-агентства «ТуБи» Роман Ерхов.
Федерация независимых профсоюзов России подготовила изменения в Трудовой кодекс о платформенной занятости, то есть работы через онлайн-агрегаторы. Новшества могут затронуть 9,5 млн человек, сообщил председатель ФНПР Сергей Черногаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Черногаева, эти изменения необходимы в связи недавним принятие закона о платформенной экономике. Профсоюзы предложили признать отношения в этой сфере трудовыми и внести в Трудовой кодекс главу об особенностях регулирования занятых в ней.
«При платформенной занятости, наравне с преимуществами, существуют серьезные риски. Доход исполнителя может быть нестабильным, отсутствуют привычные социальные гарантии, а правила работы определяются алгоритмами, на которые человек практически не может влиять. Если такие отношения будут признаны трудовыми, то появится дополнительная финансовая нагрузка, связанная с уплатой взносов и соблюдением трудовых норм. Однако одновременно это повысит защищенность почти десяти миллионов людей, занятых через агрегаторы», - пояснил эксперт.
Роман Ерхов также назвал основное отличие платформенной работы от самозанятости.
«Оно заключается в уровне контроля. Самозанятый действует самостоятельно, а в платформенной модели человек фактически следует правилам и процедурам цифрового посредника. В первую очередь необходимо регулировать прозрачность алгоритмов, гарантировать исполнителям доступ к базовым социальным правам и обеспечить предсказуемость условий работы. Это позволит сохранить гибкость формата и повысить устойчивость занятых в платформенной экономике», - отметил собеседник НСН.
По его словам, платформенная занятость сегодня становится одной из ключевых форм гибкой работы в России.
«Она привлекает исполнителей возможностью самостоятельно формировать график, быстро входить в профессию и получать доход без сложных процедур оформления. Для компаний такой формат дает удобство масштабирования услуг, доступ к широкому кругу исполнителей и снижение административных затрат, поскольку организационные процессы берет на себя цифровая платформа», - резюмировал специалист по HR.
Платформенная занятость подразумевает собой работу через компанию-посредника, которая берет на себя организационные и юридические вопросы. Наглядный пример — сервисы заказа такси и доставки еды, репетиторство.
Президент РФ в июле подписал закон «О платформенной экономике», он вводит понятия «платформенная экономика», «посредническая платформа», «цифровая платформа».
Дополнительную работу помимо основной в настоящее время имеют 23% работающих россиян, свидетельствуют данные опроса SuperJob. Еще 52% хотели бы найти дополнительный источник дохода. При этом некоторые россияне подрабатывают не ради денег, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
