В Кремле назвали оправданным отключение интернета для обеспечения безопасности

По его словам, в Кремле исходят из того, что эти отключения «считают целесообразным силовые ведомства», несущие ответственность за обеспечение безопасности.

«Принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданными и необходимыми», - заключил он.

Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий освобождение от ответственности мобильных операторов, которые прекращают оказавать услуги связи при поступлении соответствующего запроса от ФСБ РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

