В Кремле назвали оправданным отключение интернета для обеспечения безопасности
Предметную оценку отключениям мобильного интернета из-за атак БПЛА должны давать только специалисты и соответствующие ведомства. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле исходят из того, что эти отключения «считают целесообразным силовые ведомства», несущие ответственность за обеспечение безопасности.
«Принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданными и необходимыми», - заключил он.
Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий освобождение от ответственности мобильных операторов, которые прекращают оказавать услуги связи при поступлении соответствующего запроса от ФСБ РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
