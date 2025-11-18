В Кремле назвали оправданным отключение интернета для обеспечения безопасности

Предметную оценку отключениям мобильного интернета из-за атак БПЛА должны давать только специалисты и соответствующие ведомства. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ряде регионов России пропал проводной интернет

По его словам, в Кремле исходят из того, что эти отключения «считают целесообразным силовые ведомства», несущие ответственность за обеспечение безопасности.

«Принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданными и необходимыми», - заключил он.

Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий освобождение от ответственности мобильных операторов, которые прекращают оказавать услуги связи при поступлении соответствующего запроса от ФСБ РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БлокировкаИнтернетБезопасностьДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры