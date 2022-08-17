В Минобороны РФ заявили о ликвидации резервистов и техники ВСУ под Херсоном

По его словам, в районах Лозовое, Белогорка и Белая Криница Херсонской области ударами Военно-космических сил РФ были уничтожены более 40 националистов и 10 единиц специальной автомобильной техники.

Также он заявил, что за минувшие сутки были поражены 46-я аэромобильная бригада ВСУ, 56-я мотопехотная бригада в районе Яснобродовка Донецкой Народной Республики (ДНР), 28-я мотопехотная бригада в районе Николаева. В районе Славянска российскими военными были уничтожены более 30 националистов.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении девяти складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, сообщает RT.