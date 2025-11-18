СК: В Москве задержали подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам

По данным ведомства, злоумышленники, в том числе несовершеннолетний, с октября 2025 года наладили непрерывную работу оборудования, необходимого телефонным мошенникам для обзвона граждан России. За это они еженедельно получали вознаграждение в криптовалюте.

Отмечается, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следствие ходатайствует об отправке задержанных в СИЗО.

Ранее в «Сбере» заявили, что вернули россиянам более 2,4 млрд рублей с помощью профилактических бесед с дропперами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

