СК: В Москве задержали подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам
Три человека, которых подозревают в работе на телефонных мошенников, были задержаны в Москве. Об этом со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщает RT.
По данным ведомства, злоумышленники, в том числе несовершеннолетний, с октября 2025 года наладили непрерывную работу оборудования, необходимого телефонным мошенникам для обзвона граждан России. За это они еженедельно получали вознаграждение в криптовалюте.
Отмечается, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следствие ходатайствует об отправке задержанных в СИЗО.
Ранее в «Сбере» заявили, что вернули россиянам более 2,4 млрд рублей с помощью профилактических бесед с дропперами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
