Депутат Кирьянов заявил, что шринкфляцию нельзя считать обманом покупателей
Если производители не будут уменьшать упаковку товара, они будут увеличивать цены, заявил НСН Артем Кирьянов.
Шринкфляция – это маркетинговый ход, производители все правильно указывают на упаковке, покупатели могут получить необходимую информацию о продукте, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Это маркетинговая уловка, когда производитель не хочет повышать цены на свою продукцию. Может идти речь о повышении цен на 5-15%. Но себестоимость растет, поэтому вместо литра молока наливается 900 мл и так далее. Можно ли назвать это обманом покупателя? Я бы здесь воздержался от таких заявлений. Если бы там было написано, что 400 грамм, а продавали бы 380, тогда да. А так производитель пишет правильный объем. Просто люди привыкли и не всегда смотрят на упаковку, не читают информацию. Это классическая шринкфляция», - рассказал он.
Потребители стали чаще жаловаться на недобросовестные методы повышения цен. Одним из распространенных методов является сокращение объемов упаковок при сохранении прежней цены, или так называемая шринкфляция. Из-за шринкфляции россияне ежегодно лишаются примерно 1 трлн рублей.
Среди других уловок — указание стоимости «за 100 грамм» вместо цены за всю упаковку, что создает ложное впечатление более выгодного предложения, а также акционные ценники, где крупно выделена «специальная» цена, а реальная указана мелким шрифтом.
