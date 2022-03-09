Минобороны: Киев разрешил применять оружие против людей, которые бегут в Россию
Киев санкционировал националистов на применение оружия против тех людей, которые предпринимают попытки эвакуации в Россию. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«От радикалов звучат угрозы физической расправы и с теми, кто пытается получить гуманитарную помощь», - сказал он.
Мизинцев также отметил, что на автодороге Сумы-Грайворон расположены два блок-поста территориальной обороны, личный состав на которых находится в гражданской форме, вооружен оружием и «коктейлями Молотова». По его словам, перед ними стоит задача помешать выходу беженцев.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.
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