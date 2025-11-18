В АТА назвали самые популярные горнолыжные курорты России

Самыми популярными горнолыжными курортами России остаются «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» в Сочи. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) РФ Алексан Мкртчян в беседе с NEWS.ru.

«В европейской части России те, кто побогаче, поедут на «Роза Хутор», остальные полетят в «Кукисвумчорр» под Кировском, в «Архыз», Приэльбрусье или на Домбай», — отметил эксперт.

Наиболее популярные курорты в азиатской части страны — «Шерегеш» в Кемеровской области, «Манжерок» в Республике Алтай, кластер «Белокуриха» в Алтайском крае, «Горный воздух» в Южно-Сахалинске. Кроме того, на Урале можно посетить курорты «Абзаково» и «Мраткино».

Согласно данным сервиса «Авито Путешествия», лидер по количеству раннего бронирований квартир среди российских горнолыжных курортов —Сочи с долей 67%. В топ-5 также вошли Кировск (21%), Шерегеш (6%), Белокуриха (3%), Байкальск (2%).

Старт горнолыжного сезона может разниться в зависимости от курорта. Так, на Кавказе катания начнутся с 1 декабря, при этом «Роза Хутор» полноценно заработает с 19 декабря, в Шерегеше сезон начнется 22 ноября, а сахалинский «Горный воздух» запустится в середине декабря.

Как отметил Мкртчян, наиболее популярные горнолыжные курорты остаются самыми дорогими. Цены заметно увеличились по сравнению с прошлым годом, рост составил около 15%.

«Например, в высокий сезон отель категории «три звезды» в Красной Поляне, который в 2024 году стоил 20 тысяч рублей в стуки, сейчас будет стоить уже почти 25 тысяч», — рассказал эксперт.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН заявил, что многие россияне выбирают для поездок в предстоящие новогодние праздники Сочи, «Красную Поляну» и «Роза Хутор», и все горнолыжные курорты страны «уже практически полные».

