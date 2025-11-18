Ремонт квартир подорожал на 50% из-за дорогой рабочей силы
Единственный вариант сэкономить на ремонте – это отказаться от дизайнерских решений и закупать все материалы для рабочих в интернете самостоятельно, заявил НСН Владимир Федякин.
Ремонт квартир за последний год подорожал на 50%, а цены на рабочую силу выросли в два раза, заявил НСН застройщик и владелец компании «ВСЛ Экодом» Владимир Федякин.
Расходы на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге год к году выросли на 6,2–7,2%, до 10–11 тыс. руб. за 1 кв. м. Это минимальное увеличение за несколько лет, еще год назад он составлял 11–15%. Такая смена тенденции — результат ограниченного спроса на новое жилье и развития конкуренции среди производителей строительных и отделочных материалов. Но уже в 2026 году эта продукция может начать дорожать заметными темпами, пишет «Коммерсант». Федякин отметил, что с учетом рабочей силы цены взлетели в разы.
«На удорожание ремонта больше всего влияет рабочая сила, зарплаты выросли на 100% за год. Раньше человек выходил на объект с зарплатой в 100 тысяч рублей, сейчас они хотят 200 тысяч рублей получать. Это обычные рабочие, которые приезжают к нам из Таджикистана, например. Ремонт стал намного дороже. Рабочая сила стоит столько же, сколько и материалы. А квалифицированных специалистов просто нет, это катастрофа. Если берем общую стоимость ремонта, это минимум на 50% рост. Скромное повышение цен - это бред», - пояснил он.
Федякин отметил, что западные материалы заменили более дешевые отечественные аналоги, но это не помогает сэкономить.
«Логистика, материалы – это примерно 30%. Поэтому рост цен невозможно сдержать. Сейчас много отечественных материалов, включая плитку, краску, эта продукция намного дешевле, чем была импортная. Наша плитка дешевле, чем итальянская. Дефицитных позиций на рынке нет, всего хватает. У нас много турецких, китайских товаров, много вариантов. Единственный вариант сэкономить сегодня – отказаться от дизайнерских решений, заказчик все может купить сам в интернете. Все сами закупают материалы для рабочих, чтобы контролировать цены, не переплачивать», - отметил собеседник НСН.
Обычный московский ремонт обойдется в миллион рублей, а дизайнерский в три раза дороже, рассказал вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков в беседе с НСН.
