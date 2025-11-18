Песков: Коррупционный скандал на Украине не останется без последствий
Коррупционный скандал на Украине вряд ли останется без последствий. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что последствия уже есть, так как некоторые европейские страны стали сомневаются в том, стоит ли теперь отправлять финансы Киеву.
«Безусловно, последствия... уже налицо. А как они будут развиваться дальше - мы все вместе с вами увидим», - сказал представитель Кремля.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал коррупцию неотъемлемым элементом современных экономических систем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2026-2028 годы
- В Союзе потребителей призвали ужесточить требования к ценникам в магазинах
- Россияне стали в три раза чаще покупать продукты в интернете
- «Последние конвульсии»: Посол Долгов объяснил попытки Зеленского возобновить переговоры
- В России зафиксировали рекорды продаж аналогов «Оземпика»
- Ремонт квартир подорожал на 50% из-за дорогой рабочей силы
- Названа главная ошибка обгоревших на Мальдивах россиян
- Депутат Кирьянов заявил, что шринкфляцию нельзя считать обманом покупателей
- СК: В Москве задержали подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам
- Непредсказуемость Кэмерона подогрела интерес к триквелу «Аватара»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru