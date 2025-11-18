Песков: Коррупционный скандал на Украине не останется без последствий

Он отметил, что последствия уже есть, так как некоторые европейские страны стали сомневаются в том, стоит ли теперь отправлять финансы Киеву.

«Безусловно, последствия... уже налицо. А как они будут развиваться дальше - мы все вместе с вами увидим», - сказал представитель Кремля.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал коррупцию неотъемлемым элементом современных экономических систем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

